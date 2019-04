Esporte "Absurdo, vergonha", dispara presidente do Atlético sobre confusão no Accioly Após fim do jogo, jogadores de Atlético e Vila Nova brigaram dentro de campo e policiamento teve de intervir; dirigente acusa jogadores do Vila Nova de iniciarem confusão

O Atlético se classificou para a final do Campeonato Goiano diante do Vila Nova, mas a festa dentro de campo foi substituída por confusão, briga, spray de pimenta e pessoas machucadas no gramado. Após o árbitro Wilton Pereira Sampaio apitar o fim do jogo, jogadores de ambas as equipes iniciaram uma grande confusão no gramado do Estádio Antônio Accioly. O policiamento presen...