Esporte 'Absurdo', diz Thiago Camilo sobre punição que custou vitória em Goiânia na Stock Car Piloto, pole position e vencedor da corrida 1 da categoria no autódromo da capital goiana, perdeu 12 posições na prova após decisão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA)

Após ir do céu, com a pole position e a vitória na corrida 1 da etapa de Goiânia, ao inferno, com a punição dada pelo Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) que lhe tirou a vitória na pista goianiense, o piloto Thiago Camilo afirmou que pretende recorrer da decisão da entidade. Sem dar maiores detalhes sobre as ações que tomará, juntamente com sua equipe...