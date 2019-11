Esporte Abraham brilha e Chelsea fatura 5ª vitória seguida no Inglês Equipe de Lampard se mantém no G-4 com resultado, enquanto Watford segue na lanterna

Sob a liderança do atacante Tammy Abraham, o Chelsea faturou a quinta vitória consecutiva no Campeonato Inglês ao superar o Watford por 2 a 1, neste sábado, fora de casa. O atacante de 22 anos marcou um dos gols dos visitantes e deu a assistência para Christian Pulisic anotar o outro gol do Chelsea. O resultado manteve o time de Londres na briga pelas primeiras p...