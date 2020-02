Esporte Abraçado pelos moradores, Jaraguá faz história no Goianão Líder do Estadual, Gavião da Serra é o único estreante da história a vencer as cinco primeiras partidas

A 120 km de distância de Goiânia, um assunto movimenta boa parte da cidade: Campeonato Goiano. A pauta não é sobre desempenhos e campanhas de Atlético, Goiás e Vila Nova, os principais clubes do Estado. Por lá, o Jaraguá é a principal motivação quando alguém começa uma conversa sobre o Goianão no bar, na barbearia, nas calçadas, na principal praça da cidade ou na loja de c...