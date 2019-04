Esporte Abel testa Flamengo sem Everton Ribeiro e Gabriel para a decisão contra o Vasco Uribe e Vitinho podem aparecer na equipe titular do time rubro-negro na decisão do Campeonato Carioca, neste domingo (21)

O técnico Abel Braga testou, nesta sexta-feira (19), o time do Flamengo sem Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa para a decisão deste domingo, diante do Vasco, às 16 horas, no Maracanã. O time rubro-negro venceu o primeiro duelo da final por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença para ficar com a taça. O treinador orientou um treinamento com Uribe e Vitinho n...