Esporte Abel resgata criticados e dá atenção especial a jovens do Internacional Após mudanças e tempo para trabalhar, treinador levou o time colorado à vice-liderança do Brasileirão a três pontos do líder São Paulo

Abel Braga tem parcela significativa na recuperação do Internacional. A instabilidade causada pela saída de Eduardo Coudet foi contornada pelo experiente treinador, que levou a equipe ao quinto jogo consecutivo com vitória no Brasileiro no domingo (10). Conhecido por seu relacionamento com o grupo de jogadores, Abel resgatou atletas criticados e trata os novatos entre ...