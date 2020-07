Esporte Abel promete ir à Justiça contra dirigente do Flamengo e reverter dinheiro para famílias do Ninho Técnico alfinetou Bap ao dizer que o dirigente estaria à sombra de Marcos Braz, vice de futebol, seu desafeto no clube

O técnico Abel Braga cumpriu o que prometeu e irá acionar Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vice-presidente de relações institucionais do Flamengo, na Justiça. O treinador alega danos morais e reverterá um eventual valor financeiro ganho à causa aos familiares das vítimas do Ninho do Urubu. Em entrevista ao canal "Ser Flamengo", o dirigente falou sobre a passagem do com...