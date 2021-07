Esporte Abel poderá treinar com todo o elenco do Palmeiras em até dez dias Nesta quinta (1º), Abel Ferreira já recebeu no centro de treinamentos Dudu e o zagueiro Pedrão, que retornaram de empréstimos

Abel Ferreira está a mais ou menos dez dias de poder contar com todo o elenco do Palmeiras na Academia de Futebol, caso Brasil, Uruguai, Paraguai ou Colômbia cheguem à final da Copa América. O próximo dia 10, quando ocorrerá a decisão, pode ser a data do último compromisso de Weverton, Gustavo Gómez, Viña e Borja com suas seleções até a próxima convocação. Mas o praz...