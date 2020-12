Esporte Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, testa positivo para a Covid-19 O Palmeiras passou no último mês por um surto que infectou mais de 20 jogadores, além de seu auxiliar técnico João Martins

Abel Ferreira testou positivo para a Covid-19, após a rodada de exames realizada nesta quinta-feira (3). O técnico do Palmeiras deixou a Academia de Futebol, onde mora, e já está isolado em um hotel na cidade de São Paulo (SP), sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do clube. O Palmeiras passou no último mês por um surto que infectou mais de 20 jogadores, além d...