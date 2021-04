Esporte Abel Ferreira quer renovação de Willian com o Palmeiras Nesta temporada, Willian participou de cinco jogos e, contra o Guarani, marcou seu primeiro gol

Willian perdeu espaço no elenco do Palmeiras, mas o técnico Abel Ferreira disse contar com a renovação de contrato do atacante de 34 anos. O jogador tem vínculo com o time até o fim desta temporada e pode assinar pré-contrato com outro clube em junho. Foi de Willian o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Guarani na sexta-feira (23). Como Abel escalou time reserva por ca...