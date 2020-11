Esporte Abel Ferreira encontra elenco jovem e exigência inédita no Palmeiras As expectativas são bem maiores na agremiação alviverde do que nas equipes dirigidas anteriormente pelo profissional de 41 anos: o Braga, de Portugal, e o próprio PAOK

A última entrevista de Abel Ferreira como técnico do PAOK, na última quinta-feira (29), foi tensa. Após um empate por 0 a 0 do time grego com o espanhol Granada, pela Liga Europa, o português não gostou de perguntas críticas sobre o desempenho apresentado e mostrou sua insatisfação. "A única coisa que vos quero dizer é: os treinadores só são bons quando os jogado...