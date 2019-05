Esporte Abel desabafa contra diretoria do Flamengo: 'O que não suporto é traição' Treinador desmentiu que tenha deixado o cargo por causa das críticas que vinha sofrendo por parte da imprensa e de torcedores flamenguistas em função do desempenho irregular da equipe

O técnico Abel Braga revelou amargura após pedir para deixar o comando do Flamengo. Em um comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira (29), o treinador demonstrou sua insatisfação com a diretoria do clube carioca, o que causou seu pedido de demissão na terça-feira à noite. "Jamais estive preparado para covardias e articulações. O que não suporto é traição. Eu...