Esporte Abel dedica título do Fla a Zé Ricardo e revela: 'Atitude dele me fez aprender' O treinador rubro-negro ficou comovido com a cena de Zé Ricardo sendo hostilizado por torcedores do Botafogo há pouco mais de uma semana ao desembarcar no aeroporto após ter sido demitido

A entrevista coletiva de Abel Braga após a conquista do Campeonato Carioca foi marcada por uma homenagem inesperada do treinador do Flamengo ao técnico Zé Ricardo, recém-demitido do Botafogo e a quem ele dedicou o título garantido com uma vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, neste domingo, no Maracanã. "Alguns de vocês me perguntaram para quem eu dedicava esse título...