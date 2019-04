Esporte Abel Braga volta ao Flamengo, se emociona e já projeta duelo com o Peñarol Ele vai comandar o time na partida desta quarta-feira (3) contra o Peñarol, às 21h30, no Maracanã

O técnico Abel Braga voltou a comandar um treino do Flamengo nesta segunda-feira (1) após ser hospitalizado por causa de um mal-estar em campo, na partida contra o Fluminense, na última quarta, pelo Campeonato Carioca. Liberado pelos médicos, ele conversou com os jogadores e recebeu de presente uma camisa como homenagem do grupo após o título da Taça Rio, no domingo (...