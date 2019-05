Esporte Abel Braga pede demissão e deixa o Flamengo após reunião com diretoria Abel Braga retornou ao Flamengo no início desta temporada e teve um começo promissor em janeiro

O técnico Abel Braga pediu demissão do Flamengo nesta quarta-feira, em decisão anunciada pelo presidente do clube, Rodolfo Landim. Após semanas de muita pressão interna, protestos da torcida, desgaste com dirigentes e atuações instáveis da equipe, o treinador de 66 anos optou por se reunir com a diretoria e anunciar a saída do cargo. O nome mais cotado para substituí-lo é...