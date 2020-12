Esporte Abel Braga evita cravar permanência ou não no Inter, que sonda Ramírez O treinador disse que tinha planos para comandar o Inter não apenas até o fim da temporada, mas durante o ano que vem inteiro

Abel Braga não disse se permanece ou não no Internacional até o fim da atual temporada. Na entrevista coletiva que sucedeu a vitória sobre o Bahia neste domingo (27), por 2 a 1, o treinador contou que conversou com o presidente eleito, Alessandro Barcellos, e pediu tempo para tomar sua decisão. "Falei com o presidente ontem, foi um papo legal. Vamos ver amanhã, depois...