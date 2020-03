Esporte Abel Braga diz que Vasco precisa evoluir para vencer o Goiás Do lado esmeraldino, jogadores seguem apontando time carioca como adversário difícil pela Copa do Brasil

Após o empate sem gols entre Vasco e Volta Redonda, o técnico Abel Braga alertou para o nível de atuação de sua equipe e afirmou que o clube carioca não pode repetir o mesmo desempenho, pois seria insuficiente para vencer o Goiás. Do lado esmeraldino, o pensamento é de que pela tradição o Vasco segue como um adversário muito difícil pela Copa do Brasil. "Temos que me...