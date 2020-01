Esporte Abel anuncia reservas contra Botafogo e elogia Vasco em derrota: 'Hoje foi lindo'

Com um time alternativo, formado por reservas e garotos promovidos do sub-20, o Vasco foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, no estádio do Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. De olho no que viu de positivo, o técnico Abel Braga enalteceu a entrega de seus jogadores e defendeu a estratégia de poupar titulares no clássico. "Hoje (quarta-feira) foi lindo, ...