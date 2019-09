Esporte A volta do ‘velho’ Alan Mineiro: pai e decisivo novamente Após marcar duas vezes, meia do Vila Nova se diz mais confiante em ajudar o Tigre na luta contra o rebaixamento

Responsável por uma assistência e dois dos três gols do Vila Nova nas últimas três partidas do Tigre na Série B, o meia Alan Mineiro tira um peso das costas a cada duelo em que volta a apresentar rendimento que o torcedor se acostumou a ver. Há poucas semanas, o camisa 10 colorado apresentava incômodo por causa do jejum de 137 dias sem marcar. Agora, a meta do meia é ...