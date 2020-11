Esporte A uma vitória da classificação, Goianésia visita o Águia Negra/MS Azulão do Vale precisa de apenas mais um triunfo para confirmar vaga na próxima fase da competição nacional e, de quebra, garantir as classificações de Goiânia e Aparecidense

A briga pela liderança do Grupo 5 da Série D pode ficar ainda mais acirrada neste sábado (14), com o término da 12ª rodada da competição nacional. O Goianésia, que visita o Águia Negra/MS, em Rio Brilhante, precisa de apenas uma vitória para chegar aos 22 pontos. A pontuação é a mesma do vice-líder Goiânia e da líder Aparecidense, que na sexta-feira (13), se enfrenta...