Esporte A uma semana da voltar ao Vila Nova, Alan Mineiro explica sondagens Jogador está em Araraquara (SP) em recuperação de cirurgia e só deve se apresentar ao Tigre em 1º de julho

O meia Alan Mineiro, do Vila Nova, diz ter conversado com cinco clubes durante o período de paralisação de futebol e de recuperação do jogador após cirurgia no joelho, em dezembro do ano passado. Botafogo-SP, Sampaio Corrêa, Oeste, Chapecoense e a Ferroviária são as equipes que o camisa 10 do Vila Nova diz tê-lo procurado. O jogador, no entanto, afirma que já converso...