Esporte A um ponto da classificação, Goianésia encara o Operário/MT Com a derrota do Águia Negra/MS para o Real Noroeste/ES, o Azulão do Vale precisa pontuar no encerramento da 13ª rodada para confirmar vaga na próxima fase da Série C

O Goianésia pode confirmar a classificação à 2ª fase da Série D, neste domingo (22). Para isso, basta pontuar em casa, contra o Operário/MT, no encerramento da 13ª rodada da competição nacional. A partida será disputada no Estádio Valdeir José de Oliveira, às 16 horas. Se empatar, o Azulão do Vale chegará aos 20 pontos e não poderá mais ser alcançado pelo Águia N...