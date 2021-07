Esporte A um dia da estreia, Natasha Rosa é liberada de punição por doping A brasileira compete na categoria 49 kg, está com a delegação nacional no Japão e fará sua estreia nos Jogos nesta sexta-feira (23), às 21h50 (de Brasília)

A brasileira Natasha Rosa, atleta do levantamento de peso que havia sido suspensa por doping em maio, foi liberada pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte) e poderá disputar a Olimpíada de Tóquio. Rosa, que compete na categoria 49 kg, está com a delegação nacional no Japão e fará sua estreia nos Jogos nesta sexta-feira (23), às 21h50 (de Brasília). No exame que l...