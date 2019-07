Esporte A um ano do início, Tóquio-2020 apresenta medalhas e começa contagem regressiva Presidente do COI, Thomas Bach disse que 'nunca viu uma cidade tão bem preparada' para os Jogos

A exatamente um ano do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão, os organizadores realizaram nesta quarta-feira uma cerimônia, que contou com as presenças do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e do alemão Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), para apresentar as medalhas de ouro, prata e bronze que serão dadas aos atletas. Além d...