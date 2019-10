Esporte A trajetória de Yago Rocha: da reserva no Goiânia à titularidade na elite Lateral direito Yago Rocha vive fase meteórica na carreira. Após chegar ao futebol goiano, jogador fica no banco no Galo e ganha posição no alviverde

A trajetória do lateral direito Yago Rocha é intensa desde que chegou ao futebol goiano. De reserva do Goiânia, na disputa do Estadual, virou titular do Goiás na Série A do Brasileirão. O jogador carioca, de 25 anos, participou de 14 partidas pelo clube alviverde: são duas na Copa Verde, seis pelo time de aspirantes e seis na elite nacional, assumindo a titularidade ...