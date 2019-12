Esporte 'A situação do Vila é caótica, deprimente', diz presidente do clube Em entrevista ao POPULAR, Hugo Jorge Bravo valoriza histórico como torcedor, admite ouvir propostas pela área do estádio, diz que único aspecto positivo da última gestão é “senso de organização” e evitar falar sobre carreira como militar. Confira os principais trechos

A situação do Vila é pior do que você esperava? A situação do Vila é caótica, deprimente. Esperamos, com o passar do tempo, fazer plano de pagamento desses atletas que saíram e dos credores. Não conseguimos acertar com todos. O déficit do clube em 2019 é algo assustador (disse não ser possível adiantar valores). Segundo o advogado Beline Barros, que re...