Esporte A seis meses dos Jogos de Tóquio, desgaste antecipado e lesões preocupam atletas Competidores com chances de pódio traçam plano para chegar ao Japão no auge de suas performances

Faltam exatamente seis meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão realizados entre 24 de julho e 9 de agosto. A contagem regressiva para o principal evento esportivo do ano já começa a mexer com os atletas e o foco está totalmente voltado para a competição. O Estado ouviu seis importantes atletas brasileiros, todos com chances de pódio nos Jogos de Tóquio, ...