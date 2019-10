Esporte A pedido dos jogadores, Vila Nova mantém Rafael Toledo como técnico na Série B Auxiliar-técnico já comandou a equipe colorada na derrota, para o São Bento e segue à frente da comissão técnica. Nomes como Roberto Fernandes e Roberto Fonseca foram cogitados no Tigre

Atualizada às 10h26 Rafael Toledo segue como treinador do Vila Nova. A direção colorada optou por manter o profissional no comando técnico da equipe, após pedido dos jogadores. A missão do auxiliar de 39 anos será de livrar o Tigre do rebaixamento à Série C do Brasileiro. A informação foi confimada pelo diretor de futebol do clube, Hugo Jorge Bravo, em coletiva n...