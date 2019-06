Esporte A pedido do Milan, CAS exclui equipe italiana da próxima edição da Liga Europa Desta forma, a vaga direta para a fase de grupos da Liga Europa ficará nas mãos da Roma. O Torino também se beneficia da situação, jogando as fases preliminares do torneio

Classificado dentro de campo por ter sido o quinto colocado do Campeonato Italiano, o Milan foi excluído da próxima edição da Liga Europa por conta de erros cometidos fora dele. Nesta sexta-feira (28), a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) anunciou a decisão de tirar o clube italiano da competição continental por conta de violação no Fair Play Financeiro d...