Esporte 'A minha preocupação é o VARmengo', diz Hailé Pinheiro sobre jogo contra líder Dirigente esmeraldino espera que Goiás não seja prejudicado pela arbitragem no Serra Dourada

Conhecido por suas frases polêmicas, o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Hailé Pinheiro, de 83 anos, ressaltou que sua maior preocupação para o jogo diante do Flamengo, nesta quinta-feira, às 20 horas, não é a qualidade de jogo que tem apresentado o líder da Série A do Campeonato Brasileiro, mas a arbitragem da partida. O dirige...