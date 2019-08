Esporte A história de vida de Rafael Moura contada por suas tatuagens Rafael Moura nutre Idolatria por astro do basquete com duas tatuagens, além de homenagens à família e à profissão

A especialidade em marcar gols tem inspiração para Rafael Moura. O jogador de 36 anos se espelha em um ídolo especialista em, também dentro das quatro linhas, fazer pontos, mas acertando a cesta. A principal influência do atacante do Goiás, curiosamente, não vem do futebol, mas do basquete. Michael Jordan puxa a lista de 36 tatuagens (e contando) que carregam referências da ...