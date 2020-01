Esporte A dois dias do Goianão, FGF confirma estádio do Jaraguá Amintas de Freitas era a principal indefinição para rodada de estreia. Local recebeu a visita da FGF e foi liberado para receber jogos do Estadual

A dois dias do início do Campeonato Goiano, a Federação Goiana de Futebol (FGF) confirmou o Estádio Amintas de Freitas como palco da estreia do Jaraguá, contra a Anapolina, na quarta-feira (22). Das praças esportivas que vão receber partidas do Estadual, era o único que precisava da aprovação da entidade para os jogos da 1ª rodada. “A cidade está eufórica. É sonho da ...