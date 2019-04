Esporte A dois dias da final do Goianão, mais de três mil ingressos já foram vendidos Com torcida única esmeraldina, 3.197 ingressos foram vendidos até a tarde desta quinta-feira (18)

Apesar do placar adverso no primeiro jogo da final, a torcida do Goiás promete comparecer ao Estádio Olímpico na tarde deste domingo (21) para apoiar o time. Até a tarde desta quinta-feira (21), 3.197 ingressos haviam sido comercializados de forma antecipada. No primeiro duelo, o Atlético venceu o Goiás pelo placar de 3 a 0 e pode perder por até dois gols de dif...