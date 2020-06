Esporte A caminho do Atlético-MG, Léo Sena se despede do Goiás Volante fará exames no Mineiro para assinar contrato com o novo clube e diz que espera 'voltar um dia'

Negociado com o Atlético-MG por R$ 4 milhões (80% dos direitos econômicos), o meia Léo Sena gravou um vídeo para se despedir da torcida esmeraldina. O jogador viaja para fazer exames médicos e assinar contrato com o novo clube. No vídeo, publicado pelo Goiás, Léo Sena agradece ao clube e aos torcedores e torce para que um dia retorne à equipe que o lançou no futebol p...