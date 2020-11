Esporte A 12 pontos do G-4, Felipão evita discurso de acesso no Cruzeiro Time celeste está há oito jogos sem perder na competição nacional, mas mesmo com bom momento não consegue se distanciar do Z4

O Cruzeiro vive uma situação inusitada com o técnico Felipão. Sob comando do treinador, já são seis jogos de invencibilidade, com três vitórias e três empates, mas o período positivo pouco tem ajudado o clube a se distanciar dos últimos colocados. Tão ruim quanto isso, a equipe celeste vê cada vez mais distante a possibilidade de alcançar o principal objetivo no iní...