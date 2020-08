Esporte Ações do Goiás com torcida incluem pamonha e pequi na arquibancada Clube adota medidas criativas para minimizar impacto de ausência de torcedores esmeraldinos nos jogos da Série A do Brasileiro

Desde que o futebol foi retomado na Europa, ficou clara a frieza do ambiente de estádio sem a presença de público. Foi notório também o esforço dos clubes para tentar amenizar isso. Não será diferente com o Goiás, que retorna às competições neste domingo (9) com a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, às 16 horas, na Serrinha.O clube esmeraldino ...