Esporte Ações de sindicatos por Palmeiras x Flamengo serão encerradas após desistência Nesta segunda-feira, o Sindeclubes protocolou a desistência da ação. Já o processo do Saferj foi extinto pelo próprio juiz, que alegou que a partida já tinha acontecido e não havia mais objeto para a ação

As duas ações movidas por sindicatos no final de semana pedindo a suspensão do jogo entre Palmeiras x Flamengo para proteger a saúde de jogadores e funcionários serão encerradas no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. O Sindeclubes, presidido por José Pinheiro dos Santos, funcionário do Fla, pediu desistência da ação. Já o processo movido pelo Sindic...