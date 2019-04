Esporte 76ers surpreendem e empatam série contra os Raptors; Nuggets vencem a primeira

Em uma série que promete muito equilíbrio, ele está presente logo no início. Em dois jogos no Canadá, Toronto Raptors e Philadelphia 76ers empatam por 1 a 1 a semifinal da Conferência Leste, sendo que o time da Filadélfia mostrou a sua força ao derrotar o rival na rodada de segunda-feira dos playoffs da NBA por 94 a 89. No jogo 1, no último sábado, os 76ers não co...