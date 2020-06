Esporte 50 anos do tri: edição extra sobre o título O POPULAR repetiu o que tinha feito na chegada do homem à lua, quase um ano antes, e mandou às ruas exemplar com a conquista definitiva da Jules Rimet

O elevado nível técnico apresentado pela seleção brasileira, na Copa do México (1970), é definido como futebol-arte e exigia uma cobertura especial da magnitude de um Mundial, há 50 anos. A TV a cores chegava ao País, desafiava o rádio, pioneiro e muito forte, e os jornais impressos. Em 1970, O POPULAR teve de mostrar ousadia na cobertura da final do torneio, disputada no di...