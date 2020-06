Esporte 50 anos do tri: coleção de memórias Publicações e objetos são história viva da Copa do Mundo de 70 para colecionador e torcedor goiano

Aos 9 anos, o então garoto Valdery José da Silva se encantava, à distância, com mágicas atuações deixadas como legado pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970 (México). A arte que o Rei Pelé e os súditos desfilavam nos gramados mexicanos, em junho daquele ano, fervilhava o imaginário do menino, criado ao lado dos irmãos Beni e Adeli (falecidos) na casa dos avó...