Esporte 2020: Um ano para viver e sonhar com vagas nas Olimpíadas Por vaga em Tóquio, atletas encaram torneios classificatórios. Quatro goianos aparecem com chances

O ano olímpico começou e os atletas goianos buscam carimbar passaportes rumo a Tóquio, no Japão, que será sede da 29ª edição dos Jogos. No ciclo olímpico que começou após as Olimpíadas disputadas no Rio de Janeiro, em 2016, não há espaço para desânimo quando o foco é voltar ou participar pela primeira vez de uma edição do evento, o ápice para competidores de alto rendime...