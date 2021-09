Esporte Único goiano na Copa Verde, Vila Nova vai estrear na 2ª fase Equipe goiana vai enfrentar o vencedor do confronto entre Interporto-TO e Rio Branco VN-ES

O Vila Nova foi confirmado na disputa da Copa Verde e será o único representante do futebol goiano no torneio regional. O clube colorado vai estrear na 2ª fase, prevista para ser disputada entre os dias 20 e 21 de outubro. Como mandante e em jogo único, a equipe goiana vai enfrentar o vencedor do confronto entre Interporto-TO e Rio Branco VN-ES na 2ª fase. A part...