Esporte Única medalhista olímpica do Irã cita 'mentiras' e 'injustiças' e abandona país Kimia Alizadeh, de 21 anos, anunciou sua decisão em um post no Instagram com uma foto da medalha de bronze que conquistou nos jogos do Rio em 2016

A única atleta feminina do Irã a conquistar uma medalha Olímpica, Kimia Alizadeh, de 21 anos, anunciou no fim de semana que estava desertando em razão da "hipocrisia, mentiras, injustiça e bajulação" e por estar, segundo ela, sendo usada como uma "marionete" pelo regime iraniano. Alizadeh anunciou sua decisão em um post no Instagram acompanhado de uma foto nos Jo...