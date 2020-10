Esporte Única fabricante de motores a bater a Mercedes em 2020, Honda anuncia saída da F-1 Descontentes com a decisão da categoria de manter as mesmas unidades de potência pelo menos até 2026, a montadora decidiu deixar de investir na F-1

Única fornecedora de motores, além da Mercedes, a vencer na temporada 2020, a Honda anunciou que deixará a Fórmula 1 no final de 2021, quando termina seu atual contrato com a Red Bull e a AlphaTauri. Os japoneses tinham voltado para o esporte em 2015 e investiram mais de 1 bilhão de reais até aqui. Descontentes com a decisão da categoria de manter as mesmas unidad...