Esporte Única dupla do Brasil viva no Mundial, André/George avança às quartas de final

O Brasil começou o Mundial de Vôlei de Praia com oito duplas na disputa - quatro no masculino e quatro no feminino. Nesta sexta-feira, a dois dias do final da competição, que está sendo disputado na cidade de Hamburgo, na Alemanha, o País tem apenas uma parceria com chances de título: André Stein/George, que jogam pelas quartas de final neste sábado. André Stein ...