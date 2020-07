Esporte Única brasileira no basquete dos EUA relata volta à quadra em "bolha" Damiris fala de expectativa para WNBA em meio à pandemia na Flórida

Única representante brasileira atuando na WNBA, a liga de basquete feminino dos Estados Unidos, a pivô Damiris vive a expectativa do início da edição 2020 da competição, que tinha sido adiada devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). A temporada começa no próximo sábado (25), duas semanas após a volta aos treinos, que ocorreu no último dia 1...