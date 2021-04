Esporte Últimos campeões, Daniel Serra e Ricardo Maurício dominam em Goiânia Equipe Eurofarma RC dominou 1ª etapa da temporada com duas vitórias em Goiânia

A primeira etapa da nova temporada da Stock Car terminou com o domínio dos mesmos pilotos que foram hegemônicos nas últimas temporadas. A dupla da equipe Eurofarma RC venceu as duas provas disputadas no Autódromo de Goiânia, neste domingo (25). Os estreantes Felipe Massa, ex-Fórmula 1, e Tony Kanaan, ex-Fórmula Indy, não tiveram sorte e abandonaram a primeira das du...