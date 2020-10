Esporte Último treino antes de viagem ao Peru não mostra escalação da seleção Técnico Tite não permitiu a transmissão de todo o trabalho da equipe, mas já definiu que Thiago Silva será capitão da seleção

A seleção brasileira realizou na manhã desta segunda (12) o último treino antes da viagem ao Peru, onde enfrenta a seleção local na terça (13), às 21h, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. No CT Joaquim Grava, o técnico Tite permitiu a transmissão de apenas alguns minutos dos trabalhos técnicos e não mostrou a escalação para o próximo compromisso. Depois de rea...