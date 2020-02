Esporte Último reforço a chegar ao Atlético-GO, Júnior Brandão está regularizado Estreia do atacante, que teve nome publicado no BID nesta quinta-feira (20), ainda não está prevista pelo Dragão

Dono do melhor aproveitamento do sistema ofensivo do Campeonato Goiano - 15 gols, em cinco jogos, antes da partida contra o Crac, na noite desta quinta-feira (20), no Estádio Olímpico -, o Atlético passa a ter mais uma opção de ataque para os próximos compromissos do clube, tanto pelo Estadual como na Copa do Brasil. Na tarde desta quinta-feira (20), o atacante Júnior B...