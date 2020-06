Esporte Último jogador a marcar pelo Goiás, atacante se dedica aos treinos para voltar a crescer Temporada foi interrompida um mês após a estreia de Mike pelo clube alviverde, para o qual se transferiu após se destacar no rival Atlético-GO

Na próxima segunda-feira (15), o Goiás completa três meses do seu último jogo antes da paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. No dia 15 de março, no Estádio Olímpico, o time esmeraldino saiu vitorioso na partida contra a Aparecidense por 2 a 1 graças ao gol marcado pelo atacante Mike, que ganhava espaço na equipe antes da interrupção do calendário.Para Mike, o momento...